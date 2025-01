VERNA: “Trapani, non vedo l’ora di scendere in campo”

Prime parole da giocatore del Trapani per Luca Verna, centrocampista che a Catania non ha lasciato il segno e che la società etnea ha ceduto a titolo definitivo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale granata: “Questo è un club importante e ambizioso che ha dimostrato un forte interesse nei miei confronti ed è stato questo il motivo della mia scelta. Sono già stato qui da avversario e non vedo l’ora di scendere in campo. Sono un centrocampista centrale, gioco sia a due che in centrocampo a tre. Sono un giocatore duttile e a disposizione delle esigenze della squadra“.

