VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: D’Andrea ritrova già i rossazzurri da avversario

Sono trascorse poche settimane dalla sua ultima apparizione con la maglia del Catania. Filippo D’Andrea, dopo essere sceso in campo contro la Juventus Next Gen al “Massimino” il 12 gennaio scorso, si appresta ad affrontare proprio gli etnei. Lo farà indossando la casacca dell’Audace Cerignola, club da cui il Catania lo aveva prelevato in estate, al termine di una stagione che lo vide realizzare ben 15 gol in campionato (16 includendo i playoff).

Un bottino di reti davvero importante, fornendo prestazioni di rilievo che spinsero la società rossazzurra a manifestare interesse. Acquistato il cartellino, il Catania puntava forte sull’attaccante romano classe 1998. Il rettangolo verde, però, non ha dato ragione agli etnei. Realizzando appena un gol ed un assist, più un calcio di rigore miseramente fallito. Chiaro che non è scattato il giusto feeling con l’ambiente, mettiamoci anche l’infortunio che lo ha bloccato già nel ritiro estivo, pregiudicandone condizione e stato di forma.

Toscano lo ha atteso fino alla prima parte di gennaio, concedendogli nuove opportunità per poi sciogliere le riserve e dare il via libera per il trasferimento. Nel momento in cui si è presentata l’occasione, il Cerignola lo ha riportato in Puglia, confidando nella possibilità di rigenerarlo. Ha già esordito in gialloazzurro quest’anno, giocando più di 60 minuti nella recente trasferta di Potenza. A giugno si tornerà a parlare del suo futuro, ricordando che è ancora contrattualmente legato al Catania per altri due anni e mezzo (obbligo di riscatto in favore del Cerignola in caso di promozione degli ofantini in B, ndr).

