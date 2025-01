SERIE C: Turris e Taranto, arrivate nuove penalizzazioni

Piove sul bagnato in casa Turris e Taranto. Entrambi i club, a conferma delle voci che circolavano da settimane, subiscono una nuova penalizzazione da scontare in questo campionato per irregolarità amministrative.

Situazione sempre più delicata e di difficile risoluzione per le due società del girone C di Serie C: -9 al Taranto con 9 mesi di inibizione per l’amministratore delegato Salvatore Alfonso e l’ex presidente del club Massimo Giove, 6 per il sig. Mark Campbell; 6 punti di penalizzazione alla Turris e 9 mesi di inibizione all’indirizzo del sig. Antonio Piedepalumbo. Per i pugliesi salgono addirittura a 19 i punti di penalità, 11 per i corallini.

CLASSIFICA

1. Monopoli 47

2. Benevento 45

3. Audace Cerignola 45

4. Avellino 43

5. Potenza 42

6. Crotone 40

7. Catania 35 (-1)

8. AZ Picerno 34

9. Trapani 32

10. Sorrento 31

11. Team Altamura 31

12. Giugliano 31

13. Juventus Next Gen 30

14. Foggia 29

15. Cavese 28

16. Latina 26

17. Casertana 24

18. ACR Messina 20

19. Turris 6 (-11)

20. Taranto -6 (-19)

