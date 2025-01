VERSO CATANIA-GIUGLIANO: terzo incrocio sotto l’Etna, nel 1999 l’unica gioia rossazzurra

Catania e Giugliano domenica si sfideranno per la terza volta in competizioni ufficiali alle pendici dell’Etna. La prima risale al 14 marzo 1999, Catania allenato da Piero Cucchi vittorioso per 3-1: gol immediato di Brutto dopo meno di un minuto, raddoppio di Manca al 9′, gli ospiti accorciarono le distanze con Pisani (59′) ma al 75′ ci pensò Marziano su punizione magistrale a mettere la partita in ghiaccio, non lasciando scampo al malcapitato Mezzacapo. Furono tre punti fondamentali in chiave promozione, scavalcando il Messina in classifica. I rossazzurri a fine stagione staccarono il pass per la C1.

Per disputare un nuovo Catania-Giugliano in Sicilia, da allora, si dovette attendere la scorsa stagione con mister Michele Zeoli al timone rossazzurro. Squadre in campo a porte chiuse al “Massimino” dopo gli incidenti verificatisi in Coppa Italia a Padova. Incontro rocambolesco: vantaggio immediato dei padroni di casa con Cianci, tra il 47′ ed il 68′ il Giugliano riuscì a ribaltarla grazie alle firme di Salvemini e Ciuferri, Bouah al minuto 71 pareggiò i conti prima che ancora Salvemini freddasse Furlan per il sorprendente 2-3 in favore dei tigrotti.

