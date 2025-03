ACCADDE OGGI: 9 marzo 1969, scontro diretto vinto dal Catania in B

Ala sinistra, Gianfranco Trombini ha lasciato il segno in data 9 marzo 1969. Grazie ad un suo gol, infatti, il Catania del Presidente Ignazio Marcoccio riuscì a portare a casa la vittoria allo stadio “Cibali” nella 23/a giornata del campionato di Serie B. Avversaria degli etnei la SPAL. L’1-0 decisivo venne siglato al 78’, consentendo ai rossazzurri allenati da Egizio Rubino di aggiudicarsi un importante scontro diretto in chiave salvezza. Il Catania terminò l’annata al quindicesimo posto, prima dell’ingresso in società di Angelo Massimino. La Spal, invece, concluse il torneo in piena zona retrocessione.

Trombini ottenne il salto in A col Catania nella stagione successiva, collezionando in rossazzurro una sessantina di presenze. Militò per tre stagioni alle pendici dell’Etna prima di passare all’Empoli per uno degli ultimi anni in Serie C, prima di accettare il trasferimento al Treviso, dove concluse la carriera. Una volta lasciato il calcio, Trombini ebbe un discreto successo come pittore, con importanti riconoscimenti, anche economici, nel mondo dell’arte. Si è spento nel 2022, all’età di 77 anni.

