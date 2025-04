QUI CATANIA: da Stoppa a Dalmonte, interrompere il digiuno di gol

Andare in gol con ancora più frequenza. Nel contesto di un Catania che ha ritrovato solidità e compattezza, in vista dei playoff si renderà necessario fare in modo che soprattutto gli attaccanti, ed in generale quei giocatori in possesso di caratteristiche offensive, trovino più spesso la rete e vengano messi nelle migliori condizioni affinchè questo accada. Adesso che si avvicina l’ultimo match della stagione regolare sul campo del Potenza, vediamo chi tra i rossazzurri, là davanti, proverà ad interrompere il digiuno di gol.

A cominciare da Nicola Dalmonte. Spesso alle prese con problemi fisici, il calciatore prelevato in prestito dalla Salernitana non entra nel tabellino dei marcatori da un anno, quando con la maglia della SPAL rifilò una doppietta all’Olbia in trasferta (1-4). Di Matteo Stoppa abbiamo sottolineato nei giorni scorsi l’importanza di recuperarlo a pieno regime: l’ex Juve Stabia è a secco di reti da Catania 4-0 Sorrento del 22 dicembre, dunque è alla ricerca del suo primo centro nel 2025.

Voglia di gol anche per Roberto Inglese, ultima segnatura il 16 febbraio al “Massimino” contro la Casertana (1-1) prima dell’infortunio. Adriano Montalto ha realizzato l’8 marzo quella che ad oggi rappresenta l’ultima rete con la maglia del Catania trasformando un rigore a Latina (1-4). Andrea De Paoli è andato a segno all’esordio sul campo del Monopoli (1-2) il 9 febbraio. Gabriel Lunetta, infine, nell’ultimo periodo ha trovato una certa continuità sotto porta, segnando l’ultimo gol il 6 aprile al cospetto dell’Avellino.

