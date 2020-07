CALCIO SICILIANO: Trapani ancora vivo, vittoria all’ultimo respiro

Successo al fotofinish per il Trapani che, vincendo a Perugia, continua ad alimentare speranze di permanenza in cadetteria. Finisce 1-2 allo stadio “Curi”. Grillo al 23′ porta in vantaggio i granata, risponde quasi subito Falcinelli per l’1-1. Nel frattempo il Cosenza, clamorosamente, dilaga in quel di Empoli e con questo risultato condannerebbe il Trapani alla Lega Pro. In pieno recupero, però, Luperini chiude i giochi consentendo alla sua squadra d’incamerare tre punti che tengono ancora in vita l’undici di mister Castori. Sperando, nel frattempo, che dalla giustizia sportiva giungano notizie positive (ricorso contro due punti di penalizzazione, ndr).

