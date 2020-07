CESSIONE CATANIA: ennesima settimana determinante per il futuro

Svolta vicina, anzi no. Quante volte, nell’arco di questi mesi, in casa Catania si è respirato un clima di speranza per poi, puntualmente, ingoiare nuovi bocconi amari e registrare incertezze sul futuro? Si era quasi dato per scontato che il superamento delle difficoltà societarie fosse ormai cosa fatta con la pubblicazione del bando per l’avvio della procedura competitiva. Sembravano esserci tutte le premesse affinchè si andasse verso un sicuro cambio di proprietà, con la Sigi in primissima fila per l’acquisizione del Calcio Catania. Poi, nei giorni scorsi, ecco emergere notizie poco incoraggianti sul fronte giudiziario che vedono alcuni componenti della SpA sotto inchiesta e fanno tremare ancora il popolo rossazzurro. Coma se già i tifosi non ne avessero abbastanza. Paura, preoccupazione e dubbi ulteriori sulla sopravvivenza della storica matricola 11700 sono ripiombati.

Il rischio è che il Tribunale decida di ritirare il bando o di rivederne modalità e condizioni, con la Sigi impegnata a riequilibrare il capitale sociale – coprendo le importanti quote mancanti – e dimostrare trasparenza ed onorabilità, dopo essere stata colpita con accuse pesanti una delle personalità di spicco del Consiglio di Amministrazione, Antonio Paladino. A tutela della propria immagine, la società ad azionariato diffuso è costretta a correre ai ripari, nominando un nuovo CdA. Nel frattempo il Tribunale valuta le carte della Procura, la quale invita a procedere con ancora più attenzione e cautela, nell’ambito della trattativa per la cessione del Catania direttamente collegata al bando reso pubblico nei giorni scorsi. Settimana prossima potrebbe essere molto importante per il futuro del Catania e comprendere se si è realmente in grado di ripartire con una nuova dirigenza e fronteggiare gli adempimenti necessari in vista della prossima stagione. Mettendo in sicurezza la matricola ed il futuro di tanti lavoratori in ansia.

