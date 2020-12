VITERBESE – CATANIA: probabili formazioni, Rosaia dal primo minuto o parte dalla panchina?

Ipotesi di formazione per il match Viterbese-Catania, valevole per la 15ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Enrico Rocchi” con inizio alle ore 15:00.

Roberto Taurino è chiamato a sciogliere il dubbio su chi assegnare la maglia di attaccante titolare tra Rossi e Tounkara, inserito nella lista dei convocati. Nel probabile 4-3-3 di partenza agirebbero davanti a Daga i difensori Bianchi, Mbende, Markic e Baschirotto, con Bezziccheri, Bensaja e Salandria a comporre la linea mediana e Simonelli e Ursi schierati ai lati di Rossi.

Mister Raffaele ritrova Maldonado dopo la squalifica e al tempo stesso recupera Martinez, Dall’Oglio, Gatto e Rosaia, quest’ultimo probabilmente gettato nella mischia dall’inizio. Schierati con il modulo 3-5-2 potremmo vedere uno tra Confente e Martinez, a seguire Silvestri, Claiton (alternativa Noce) e Zanchi, interpreti di centrocampo Calapai (o Albertini), Rosaia, Maldonado, Biondi (ma non si esclude l’eventuale impiego di Izco) e Pinto, per finire il tandem offensivo Pecorino-Sarao (o Piccolo). Non saranno della partita gli squalificati Tonucci e Welbeck, nonché Santurro, Pellegrini, Vicente, Reginaldo ed Emmausso; fuori lista Arena.

Direzione di gara affidata al signor Federico Longo della sezione AIA di Paola, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli e dal IV ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 256 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online su Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

===>>> VITERBESE – CATANIA: ecco le formazioni ufficiali

