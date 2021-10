CATANIA: sfida alla sorpresa Monterosi, tiene banco il nodo stipendi

Pur dovendo fare i conti con una situazione societaria drammatica, il Catania si appresta a partire alla volta di Viterbo per rendere visita al Monterosi Tuscia. Si tratta di una sfida inedita nel panorama calcistico nazionale, in quanto la squadra di casa è all’esordio tra i professionisti dopo la storica promozione in Serie C dello scorso anno (1° posto nel Girone G di Serie D 2020-21). La voglia di stupire di una matricola si misurerà con l’orgoglio e la professionalità ampiamente profusa nelle ultime gare dai ragazzi allenati da Francesco Baldini.

L’avvicinamento alla partita è caratterizzata dalla notizia della messa in mora della società da parte dei tesserati rossazzurri, i quali tramite nota ufficiale riferiscono di «atto necessario» alla luce del mancato pagamento degli stipendi. In questa situazione mister Baldini è chiamato a compattare la squadra e preparare il match in casa di una neopromossa che ben sta figurando nella sua stagione d’esordio tra i professionisti.

Il Monterosi ha conquistato 13 punti in dieci partite, ottenendo le sue prime vittorie a spese di Avellino, Messina e Paganese. In gran spolvero tra le fila della squadra biancorossa l’ex rossazzurro Moise Mbende, pilastro difensivo e autore di due reti in campionato. A Viterbo il Catania dovrà fare a meno degli squalificati Calapai e Rosaia, cui si aggiungono gli infortunati di lungo corso Pinto e Piccolo. Da valutare le condizioni fisiche di Maldonado, sostituito nel corso del match con l’Avellino per problemi alla caviglia.

