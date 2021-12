LATINA-CATANIA: probabili formazioni, 4-4-2 o 4-3-3 per Baldini?

Le probabili formazioni del match Latina-Catania, valevole per la 17ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Domenico Francioni” con fischio d’inizio alle 14:30.

Daniele Di Donato dovrebbe riproporre lo schieramento di partenza utilizzato sabato scorso a Bari. Davanti al portiere Cardinali agirebbero i difensori Carissoni, Esposito e Giorgini, gli esterni bassi Ercolano e Nicolao, il mediano Amadio, gli interni di centrocampo Di Livio e Tessiore e gli attaccanti Carletti e Sane. Indisponibili Rosseti, Pastore e Spinozzi.

Francesco Baldini è costretto a rinunciare a Ceccarelli e Provenzano, sono 23 i convocati per la trasferta in terra pontina. I rossazzurri potrebbero scendere in campo dall’inizio con Sala in porta, Calapai, Claiton, Monteagudo e Ropolo in difesa, Russotto, Rosaia, Greco e Russini a centrocampo e il tandem offensivo Moro-Sipos a completare l’undici di partenza. In alternativa il tecnico toscano virerebbe sul 4-3-3 con l’impiego di Maldonado nel ruolo di vertice basso di centrocampo al posto di un attaccante.

La direzione di gara è affidata al signor Gabriele Scatena della sezione AIA di Avezzano, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Di Maio di Molfetta e Alessandro Munerati di Rovigo e dal IV ufficiale Claudio Panettella di Gallarate. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 256, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

