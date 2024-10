CATANIA-MESSINA: la partita sarà trasmessa in chiaro

Domenica 3 novembre con fischio d’inizio alle ore 19.30, il Catania scenderà in campo allo stadio “Angelo Massimino” per affrontare l’ACR Messina. Gara valida per la 13a Giornata del girone C di Serie C. Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in chiaro ed integralmente la partita. Previsti collegamenti presso l’impianto sportivo etneo a partire dalle 18.30. Sarà la prima partita stagionale del Catania che l’emittente televisiva locale trasmetterà in chiaro.

