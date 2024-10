JIMENEZ: “Spero di segnare nel nostro fantastico stadio. Sturaro persona straordinaria. Voglio fare divertire il pubblico”

Dal rapporto con i tifosi ai consigli dei compagni più esperti: Kaleb Jiménez vive con emozione la quotidianità in rossazzurro. Queste le sue parole attraverso i canali ufficiali del Catania:

“E’ un onore essere qui e indossare la maglia del Catania. Siamo un gruppo fantastico, unito, mi sto trovando alla grande con uno staff e gruppo molto forte e con tanta esperienza. Sono soddisfatto di come sono partito e di come è partita la squadra in questa stagione. Fare gol vestendo i colori rossazzurri e con il numero 10 sulle spalle è un’emozione indescrivibile, spero di segnare anche nel nostro fantastico stadio facendo gioire i 20mila che ci sostengono di gara in gara”.

“Ricevo tanti consigli dai giocatori più esperti del gruppo. Mi consigliano soprattutto di credere in me stesso, dicono che ho delle qualità fuori dal comune. Ho ricevuto spesso consigli da giocatori con cui ho svolto ritiri. Penso a Ribery, lo stesso Sturaro a Catania fornisce sempre consigli. Mi sta vicino tutti i giorni, persona straordinaria, fantastica sotto tutti gli aspetti“.

“Io ho ricoperto molti ruoli nella mia piccola carriera. Principalmente giocando da trequartista ma ho fatto anche la mezzala, a Vicenza feci il play in un momento di necessità. Dove necessario mi adatto e cerco di farlo al massimo. Anche sui social vedo tanto affetto da parte dei tifosi nei miei confronti. Non so il perchè, forse per il mio stile di gioco tecnico che fa divertire il pubblico. Sono pronto a farlo per tutta la stagione. Mando un abbraccio a tutti i tifosi a cui auguro una buona stagione. Forza Catania!”.

