LA VECCHIA: “Catania, col Latina partita nata male. Bisogna velocizzare la manovra ed essere più cattivi”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Quella col Latina è stata una partita nata male. Io inviterei chi non lo ha fatto a vedere gli highlights di Benevento-Casertana perchè al 60′, stesso identico minuto in cui il Latina è andato a segno a Catania, il centrale del Benevento ha commesso un errore ancora più grave di Di Gennaro mettendo solo davanti alla porta un giocatore della Casertana, che ha centrato in pieno il portiere. Tante volte le partite girano così. Il Benevento ha vinto perchè dopo l’episodio citato ha segnato, invece il Catania ha subito la rete dello 0-1 nel suo momento migliore. Inoltre era valida una delle reti annullate per fuorigioco“.

“Non ho nulla contro l’arbitro, ma si sapeva che il sig. Vogliacco fosse tra i peggiori della C. Ha concesso un minuto di recupero nel primo tempo dopo che ne sono stati persi 5, ha permesso al Latina di perdere tempo senza sollecitare la ripresa del gioco, quasi tranquillo e beato dell’andamento della partita. Non dico che gli arbitri debbano favorire il Catania ma stare più attenti sì, perchè c’era anche un rigore netto per fallo ai danni di Castellini”.

“Squadra troppa lenta quando attacca, il Catania. Si deve velocizzare la manovra, bisogna correre. Domenica ho visto troppi passaggi ed il Catania mi ha dato l’impressione di adagiarsi ancora una volta all’avversario. Soprattutto in casa deve fare più gioco, invece il gioco lo ha fatto fare al Latina che ha addormentato la gara. Squadra schierata bene, quella nerazzurra, ma aveva segnato non più di 4 reti prima di domenica. Purtroppo c’è stato l’errore di uno dei migliori finora tra le fila rossazzurre. Ci sarà tempo per recuperare ma bisogna velocizzare la manovra, correre ed essere molto più cattivi, tirando anche da fuori area“.

“Toscano lo considero sempre il migliore allenatore della C, ma stavolta ha sbagliato formazione. Nel primo tempo forse sarebbe stato meglio utilizzare dall’inizio Stoppa e Lunetta in attacco, proprio per velocizzare la manovra. Montalto è fuori forma. Mi ha confortato il fatto che Inglese quando prende palla vicino la porta sa cosa deve fare, purtroppo però questo pallone deve arrivare. Ripeto, c’è stata troppa lentezza nel muovere la palla. Ad oggi la differenza tra Benevento e Catania l’hanno fatta le partite casalinghe, prova ne sia che i sanniti hanno vinto tutte le gare interne. Il Catania è a -7 rispetto al Benevento in casa. Speriamo di cambiare sorte e discussione dopo la partita di Torre del Greco.

