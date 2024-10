STAMPA LAZIALE – Il Messaggero: “Latina, a Catania vittoria storica e meritata su tutta la linea”

In terra laziale si celebra il colpaccio del Latina a Catania. Il Messaggero riporta che “contro il pronostico, con tante assenze e un attacco ridotto all’osso, il Latina compie l’impresa a Catania”, aggiungendo: “La rete di Ercolano al quarto d’ora della ripresa vale un successo di straordinaria importanza. Un esordio da incorniciare per il tecnico Boscaglia che fa centro al primo colpo in una delle partite più complicate di tutta la stagione. Una gara giocata con attenzione, lucidità e aggressività dai pontini, una vittoria meritata su tutta la linea”.

Per la formazione nerazzurra si è trattato del secondo storico successo ai piedi dell’Etna. Il primo risaliva ad oltre 46 anni fa: “Stesso risultato ed emozioni simili”, si legge. “Dal gol di Caiazza a quello di Ercolano, reti che hanno permesso, in epoche diverse, di superare il Catania e regalare una gran dose di entusiasmo all’ambiente nerazzurro. Il successo di domenica ha rimesso in piedi una squadra che era a terra sotto tutti i punti di vista, un primo mattoncino utile a una ricostruzione”.

