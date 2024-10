VERNA: a lui le chiavi del centrocampo, inseguendo la quinta promozione in Serie B

Qualche problema fisico iniziale, poi ha cominciato a mettere benzina nelle gambe dimostrando pian pianino il suo valore. Luca Verna ha preso in mano le redini del gioco rossazzurro contribuendo ad orchestrare la manovra con ordine, struttura fisica, dinamismo, forza e qualità. Più aggiunge minuti, più la sua condizione migliora. Toscano gli ha affidato le chiavi del centrocampo, sicuro del contributo che potrà continuare ad offrire alla causa.

Quando, in estate, ha ricevuto la chiamata del Catania avrebbe potuto benissimo proseguire la militanza in B ed invece Verna ha deciso di sposare il progetto etneo, scendendo di categoria. Una scelta non scontata per un giocatore che, nelle ultime quattro annate, con il Catanzaro ha collezionato 152 presenze impreziosite da 10 reti e 8 assist, conquistando nel 2023 la quarta promozione in B della sua carriera e una Supercoppa di Serie C fino a giungere alla semifinale playoff per la A.

Il centrocampista abruzzese classe 1993, con il Virtus Lanciano ha ottenuto dodici anni fa la prima delle tre promozioni in cadetteria maturate attraverso i playoff; con il Pisa nel 2016 e nel 2019 le altre. Al suo attivo, complessivamente, ben 412 gare e 31 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali. Numeri molto importanti e significativi evidenziati da un giocatore che ricercava nuovi stimoli e li ha trovati in una grande piazza, carico più che mai.

