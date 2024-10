EX ROSSAZZURRI – Schiavi lascia il calcio giocato: “Da Catania a Vicenza, realtà bellissime con cui mi sono confrontato”

Il difensore centrale classe 1986 Raffaele Schiavi ha annunciato via social il proprio ritiro dal calcio giocato dopo l’esperienza in Serie D con la maglia del FC Francavilla conclusa la scorsa estate. Con la maglia del Catania Schiavi ha totalizzato 16 presenze condite da 3 gol nella stagione 2014/15. Queste le sue parole:

“Ho voluto aspettare un po’ di tempo per realizzare cosa avrei voluto fare dopo il post carriera. In questi mesi l’ho capito, sono nato su un campo di calcio ed è lì che voglio rimanere. Nella mia discreta carriera qualche soddisfazione me la sono tolta: 3 campionati vinti dalla B alla A più di 300 partite in serie B un anno di serie A e tante tante battaglie su quel rettangolo verde”.

“Era d’obbligo ringraziare tutte le società che mi hanno dato l’opportunità di confrontarmi con realtà bellissime come Lecce, Vicenza, Salernitana, Spezia, Pescara, Frosinone, Catania, Padova, Brescia, Cosenza, Sliema Wanderers, Paganese, tutti gli allenatori dirigenti e addetti ai lavori. Da oggi per me inizierà un nuovo percorso come in tutte le cose lungo e faticosa, ma la stessa voglia messa da calciatore ce la metterò d’allenatore”.

