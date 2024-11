COPPA ITALIA SERIE C: i risultati maturati e gli accoppiamenti in vista dei quarti di finale

Sono andati in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Detto della pesante sconfitta del Catania, riportiamo di seguito tutti i risultati e la composizione dei quarti di finale – in programma il 18 dicembre – dove il Trapani, vittorioso al “Massimino”, se la vedrà con l’Arezzo:

RISULTATI (in grassetto le squadre qualificate)

Potenza-Team Altamura 5-6 d.c.r (1-1 d.t.s)

43’+3’ Ferro (P), 90’+3’ Siletti (T)

Giugliano-Avellino 2-4

4’ Giorgione (G), 47’ Russo (A), 49’ Armellino (A), 73’ Gori (A), 75’ Redan (A), 90’ Maselli (G)

Catania-Trapani 0-5

9’ Martina (T), 32’ Celiento (T), 54’ Karic (T), 70’ Bifulco (T), 90’+1’ Kanoute (T)

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0

9′ Montipò (G), 61′ Caferri (G), 71′ Alborghetti (G)

Padova-Caldiero Terme 1-2

12′ Favale (P), 15′ Lanzi (C), 57′ Gattoni (C)

Torres-Milan Futuro 0-1

54′ Sia (M)

Perugia-Arezzo 1-2

14′ e 17′ Ogunseye (A), 90’+1 [rig.] Matos (P)

Vicenza-Rimini 1-2 (d.t.s)

32′ [rig.] Capone (V), 60′ Cinquegrano (R), 104′ Cernigoi (R).

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Gara Q1

Giana Erminio-Avellino

Gara Q2

Milan Futuro-Caldiero Terme

Gara Q3

Arezzo-Trapani

Gara Q4

Team Altamura-Rimini

