SERIE C: altre penalizzazioni per Taranto e Turris. Come cambia la classifica

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha irrogato alla società SS Turris Calcio Srl (prosciolto il sig. Simone Onofrio Magliacano) le sanzioni di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda; alla società Taranto FC 1927 punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva più 10 mesi di inibizione al sig. Salvatore Alfonso e Massimo Giove. Ecco come cambia la classifica del girone C di Serie C:

1. Benevento 30

2. Audace Cerignola 26

3. Monopoli 25

4. Potenza 25

5. Avellino 24

6. Giugliano 23

7. Catania 23 (-1)

8. AZ Picerno 22

9. Crotone 22

10. Trapani 21

11. Sorrento 21

12. Cavese 20

13. Team Altamura 19

14. Casertana 15

15. Foggia 14

16. Latina 14

17. ACR Messina 13

18. *Turris 10 (-5)

19. *Juventus Next Gen 7

20. Taranto 3 (-10)

*una partita in meno

