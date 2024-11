EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, serve molta più organizzazione in fase offensiva”

Catanese ed ex centrocampista del Catania, Giuseppe Russo – che dal 2020 ha intrapreso la carriera di allenatore operando come collaboratore tecnico di Andrea Mandorlini al Padova, al Mantova ed in Romania al Cluj – ha commentato ai microfoni di Telecolor il recente pareggio maturato allo stadio “Angelo Massimino” fra Catania e Messina, soffermandosi in particolare sulla situazione che attraversa la squadra di mister Mimmo Toscano:

“Ho visto poca lucidità negli ultimi 30 metri, con tanta corsa a vuoto. Mi sarei aspettato che qualche giocatore tra le linee sfruttasse anche gli inserimenti palla al piede – come Stoppa – visto che i difensori del Messina andavano molto in pressione alta. Era un’occasione che il Catania avrebbe dovuto sfruttare. Ho visto tanta voglia, concentrazione e spirito di sacrificio ma devi mettere sotto l’avversario sul piano del gioco, specialmente in casa”.

“Ai punti avrebbe meritato sicuramente di vincere la squadra di Toscano, ma mi aspetto che sia più propositiva in alcune zone del campo. Mi aspetto una squadra che dalla trequarti in su riesca ad avere molta più organizzazione in fase offensiva. Diverse occasioni nitide il Catania le ha avute su palle sporche, non su azioni provate e riprovate. Discreta partita ma i rossazzurri devono cambiare passo perchè in casa non puoi perdere punti con squadre di medio-bassa classifica”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***