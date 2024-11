GEGA: buon esordio da titolare per il difensore, nuova chance ad Avellino?

Tra i neo acquisti, aveva già esordito in maglia rossazzurra ma mai da titolare. E’ accaduto per la prima volta in occasione del derby siciliano col Trapani. Sembrava più probabile attendersi un impiego di Quaini nel terzetto difensivo, vista l’assenza dell’infortunato Ierardi, invece mister Toscano ha deciso di schierare dall’inizio Ertijon Gega. L’albanese in un paio di circostanze ha sofferto le imbucate del Trapani ma, nel complesso, le risposte sul rettangolo verde sono state lusinghiere malgrado dall’altra parte ci fosse una batteria di attaccanti di livello, in primis lo spauracchio Lescano.

Fino a questo momento il difensore ha totalizzato tre presenze in rossazzurro, chissà che la positiva prestazione di venerdì non suggerisca a Toscano di concedergli una nuova opportunità anche nella difficile trasferta di Avellino. Classe 2001, Gega è stato acquistato dal Catania negli ultimissimi giorni di mercato dalla Sampdoria firmando un contratto di durata biennale con opzione per il terzo anno. Su di lui è pronto a scommettere il Direttore Sportivo Daniele Faggiano: proprio lui, qualche anno fa, lo portò alla Samp dalla Cavese.

