SERIE C – Starita (Benevento): “Campionato equilibrato, dobbiamo correre forte e migliorare fuori casa”

L’attaccante del Benevento Ernesto Starita, ospite di Ottogol, parla delle ambizioni in chiave promozione. Ecco quanto evidenziato da ottopagine.it:

“Dobbiamo essere più cattivi. Fuori casa invece dobbiamo essere più tignosi, meno belli, più sporchi. Credo che essendo una squadra giovane, tutto questo verrà col tempo. In questo campionato ci sono tutte squadre difficili da affrontare. Noi dobbiamo fare uno step in più ed essere più cattivi fuori casa. Sul nostro campo giocare è bellissimo, ma quando vai a Picerno, a Monopoli, a Taranto, allora devi giocare più sulle seconde palle, quindi in maniera diversa. E’ un campionato equilibrato, possono arrivare tanti in vetta. Molto dipenderà anche da noi, dobbiamo correre forte e allungare il più possibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***