ACCADDE OGGI: 17 Dicembre 2005. Catania show con Spinesi, Mascara e De Zerbi

17 dicembre 2005. Splendida affermazione del Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Strapazzato il Catanzaro di Vincenzo Guerini nella ventesima giornata del campionato di Serie B. I rossazzurri allenati da Pasquale Marino centrano la sesta vittoria consecutiva piegando i calabresi con il risultato di 3-0. Gara senza storia, risolta dopo già 22 minuti da Spinesi, autore di una doppietta che lo proietta momentaneamente a quota 13 nella classifica marcatori.

All’8′ l’ex attaccante dell’Arezzo sigla l’1-0 con un bel destro in girata su torre di Silvestri. Quindi al 22′ raddoppio su rigore concesso dall’arbitro Gava per un fallo di Rizzato ai danni di De Zerbi. Il Catanzaro solo in una circostanza, a metà ripresa, ha l’opportunità di riaprire il risultato. Poi si arrende definitivamente all’81’ quando Mascara, con un comodo piatto destro, finalizza al meglio una splendida azione personale sulla destra di De Zerbi.

