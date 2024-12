CANIGLIA (Pelligra Italia): “Ecco i nostri piani per la Sicilia, che può diventare una piccola California a livello internazionale”

Giovanni Caniglia, Amministratore Delegato di Pelligra Italia, ai microfoni di QdS.it parla dell’acquisizione dell’ex stabilimento Blutec a Termini Imerese soffermandosi, più in generale, su investimenti e prospettive del gruppo in Sicilia. Riportiamo di seguito un estratto:

“Rosario tiene tanto alla Sicilia, i suoi bisnonni erano originari di Comiso, mentre i nonni di Solarino e Floridia. L’affetto per l’Isola nasce proprio da quanto gli aveva tramandato il nonno: investendo qui è come se volesse restituire qualcosa indietro. Noi, con Termini Imerese, vogliamo creare un polo industriale per la Sicilia e per l’Italia: investire per creare opportunità di occupazione e bloccare la fuga di cervelli e manualità. Cioè, dare possibilità ai giovani siciliani affinché lavorino nella propria terra, insieme alle proprie famiglie, senza dover emigrare all’estero o al Nord. La nostra idea è quella di creare uno stabilimento imperniato su settori chiave come energia rinnovabile, green, food and beverage e start-up, nonché l’affiancare le piccole e medie imprese”.

“Pelligra? Con Rosario ho iniziato a lavorare dal luglio 2022, mentre nei primi 4 anni precedenti ero stato segretario della Camera di Commercio italiana a Melbourne in Australia. Al di là del lavoro, invece, lo conosco da quasi 10 anni: ci siamo incontrati per la prima volta nel 2016. Già da allora, ricordo, iniziammo a discutere sulle possibilità di investire in Italia e in particolare nel Sud Italia. Si può davvero puntare ad un cambiamento per la Sicilia dal punto di vista lavorativo e industriale? Ne sono convinto ed è una visione condivisa anche da Ross Pelligra. Qui, in questa meravigliosa Isola, c’è il mare, c’è il bel clima, il buon cibo, arte ed anche il turismo. Insomma, c’è davvero tutto: ritengo che la Sicilia possa davvero diventare una sorta di piccola California a livello internazionale. Vogliamo spingere sempre più in alto il ‘Made in Sicily’. Analizzando i dati e la realtà al giorno d’oggi, vi è una richiesta sempre più alta di prodotti siciliani. Quindi, con il nostro investimento, vogliamo valorizzare tutto ciò che viene creato nella nostra terra, contribuendo alla diffusione delle eccellenze dell’Isola e di tutto il comparto dell’artigianato di Sicilia nel mondo”.

“Non ci fermeremo soltanto a Termini Imerese. Il piano Pelligra prevede di investire anche in altri ambiti: il gruppo nasce come azienda di costruzione edile, ma ci siamo allargati anche al settore turistico-alberghiero. A proposito di ciò, abbiamo già individuato in Sicilia delle aree interessanti. Tra i nostri piani c’è anche la realizzazione di una grande infrastruttura sportiva, oltre naturalmente al Catania FC di cui si occupa però principalmente il vice-presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella. Quello del ‘Catania Volley‘ è un progetto sociale, considerando che la pallavolo ha una storia molto importante in Sicilia e ai piedi dell’Etna. L’anno scorso abbiamo già investito tantissimo per la nostra formazione femminile”.

