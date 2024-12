INFERMERIA: Di Tacchio tornerà tra i convocati a Benevento?

Adamonis, Celli, Di Tacchio, Guglielmotti, Luperini, Bethers e Di Gennaro. Questo l’elenco dei calciatori indisponibili per la recente gara disputata dal Catania contro il Sorrento. Quante volte la lista dei rossazzurri convocati si è presentata nel corso della stagione con almeno 6-7 giocatori non nella disponibilità del tecnico? Il trascorrere delle settimane alimentava la speranza di svuotare al più presto l’infermeria, invece il Catania ha dovuto fare fin troppo spesso di necessità virtù.

Adesso con la sosta natalizia vedremo se davvero mister Toscano riuscirà a recuperare qualche pedina in vista del primo impegno ufficiale del 2025. Ad esempio c’è la possibilità che Di Tacchio, infortunatosi il 7 settembre a Biella per via di una lesione tendinea, possa tornare tra i convocati se il percorso di recupero proseguirà spedito.

Per Sturaro, uscito malconcio dal campo prima dell’intervallo domenica, sembra non essersi trattato di nulla di grave. Carpani domenica ha lasciato il terreno di gioco con una vistosa fasciatura in testa, venendo sostituito da Raimo. Dovrebbe avere il tempo necessario per ristabilirsi pienamente in occasione del match di Benevento. Sicuri assenti al “Vigorito” Bethers e Di Gennaro.

