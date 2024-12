CATANIA-SORRENTO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Sorrento allo stadio “Angelo Massimino” per la 20a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo l’inattesa sconfitta casalinga riportata al cospetto del Potenza, hanno reagito facendo ritorno alla vittoria e rifilando quattro gol agli avversari.

Catania che ha avuto un paio di occasioni per andare a segno nella prima frazione, costruendo molto di più nella ripresa. Qualche rischio la squadra di Toscano lo ha corso, ma dopo una serie di imprecisioni sotto porta, con annessa un pò di sfortuna, è riuscita a sbloccare il risultato mettendo la gara in discesa nel corso della ripresa. Inglese devastante, autore di una tripletta. Anche Stoppa è entrato nel tabellino dei marcatori. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 4-0 Sorrento, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

