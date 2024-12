EX ROSSAZZURRI: Passiatore nuovo allenatore del Taranto

Nuova panchina per l’ex attaccante del Catania Francesco Passiatore. Come riporta Tuttocalciopuglia.com, accordo di un anno e mezzo con il Taranto. Si attende l’ufficialità. A Passiatore, dunque, il compito di provare in qualche modo a risollevare le sorti della squadra rossoblu, per quella che ad oggi sembra essere un’impresa disperata vista la robusta penalizzazione in classifica e le note vicissitudini societarie.

Qualche anno fa Passiatore ricordò, a La Sicilia, la festa promozione vissuta da calciatore rossazzurro nel ’99: “Festa meravigliosa perchè il Catania, spinto in basso per colpe non proprie, stava tornando su. Mi ricordo Catania-Messina di qualche settimana prima con gol di Manca, uscendo dal tunnel non ebbi il coraggio di alzare la testa per guardare uno stadio stracolmo come mai l’avevo visto. Catania-Gela era la gara decisiva ma ormai ci sentivamo promossi, dovevamo gestire il match. L’anno successivo rimasi nonostante le richieste a suon di quattrini, era una questione di cuore per me. Era difficilissimo vincere in C2, scrivemmo un’impresa”.

