LA SICILIA: “Grella, confronto serrato con il gruppo e la Curva Sud. Toscano, fiducia incondizionata”

“Sabato non è stato un giorno sereno. La sconfitta del Catania in casa ha generato la contestazione verbale di uno stadio intero, dunque di una città delusa dai risultati della squadra sul campo e dall’andamento della vita quotidiano del club. Così, per la prima volta – a memoria d’uomo – da quando è in rossazzurro, il vice presidente Vincenzo Grella si è precipitato nello spogliatoio per un confronto serrato con il gruppo e con lo stesso allenatore Toscano che continua a godere della fiducia incondizionata della dirigenza”, riporta La Sicilia. Grella ha tenuto “energicamente (anche più che energicamente) la squadra a rapporto per capire i perchè di certi errori e richiamandoli una volta di più a una responsabilità da assumersi” di fronte alla città.

“A ruota, lo stesso Grella si è confrontato con la Curva Sud che si era portata all’uscita dello stadio nella zona di via Ferrante Aporti. Al dirigente sono state chieste garanzie su investimenti, mercato, codice comportamentale dei giocatori che non hanno dimostrato anche contro il Potenza quella forza agonistica che diventa poi attaccamento alla maglia. Il confronto è durato anche in questo caso una ventina di minuti ed è rimasto acceso sul piano dialettico sotto il controllo della Digos”, si legge.

