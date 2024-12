LUNETTA: il calciatore rossazzurro consegue la laurea in Economia e Management

“Dottore in Economia e Management. E’ stato un viaggio infernale”. Parole di Gabriel Lunetta che, via social, celebra il raggiungimento di un importante traguardo sul piano personale: il conseguimento della laurea in Economia e Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un momento speciale condiviso con amici, parenti e compagni di squadra.

Il 28enne esterno milanese attualmente in forza al Catania ha collezionato finora 11 presenze in maglia rossazzurra condite da un gol e un assist in campionato. Concluso brillantemente il percorso di studi, sul piano calcistico Lunetta si appresta ad archiviare il 2024 con la gara interna al cospetto del Sorrento, per poi ripartire in vista del nuovo anno solare.

