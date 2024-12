QUI CATANIA: si cerca una vittoria che manca da oltre un mese al “Massimino”

Reduce dall’inattesa battuta d’arresto col Potenza, il Catania si appresta ad affrontare un nuovo incontro allo stadio “Angelo Massimino”. Avversario il Sorrento per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C. Gli etnei ritrovano i costieri dopo lo 0-0 maturato all’andata e sono alla ricerca di un successo che, tra le mura amiche, manca da oltre un mese: il 2-1 inflitto al Trapani il 15 novembre con gol rossazzurri di Castellini e Inglese.

Necessario fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno in classifica. L’eventuale vittoria del Catania sarebbe la quinta in questo campionato al “Massimino”. Il Sorrento, invece, viene da due ko di seguito al cospetto di Avellino e Cavese, torna in Sicilia a distanza di quasi un mese dall’1-0 riportato sul campo dell’ACR Messina e nelle ultime stagioni ha vinto due volte alle pendici dell’Etna.

