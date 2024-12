MERCATO: Catania e Trapani valutano l’ingaggio di Hraiech, Toscano lo ha allenato a Cesena

Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb, Catania e Trapani starebbero valutando l’ipotesi di formulare una proposta al Cesena per Saber Hraiech. Centrocampista offensivo italo-tunisino classe 1995, in bianconero ha trovato pochissimo spazio in questo torneo di Serie B. Lo stesso tecnico del Catania Mimmo Toscano ha avuto modo di allenare il ragazzo nella passata stagione, contribuendo anche lui alla vittoria del campionato di C del Cesena.

Con Toscano al timone, in due stagioni Hraiech ha totalizzato 69 presenze tra campionato, Supercoppa, playoff e Coppa Italia di categoria condite da 5 gol e 12 assist, venendo impiegato sia da centrocampista che da trequartista. Il giocatore, che ha compiuto 29 anni a luglio, potrebbe lasciare il Cesena a gennaio, essendo a caccia di minuti e continuità.

