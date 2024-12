Toscano vuole un Catania da corsa: più intensità e ritmo per risalire la china

“La cosa che mi è piaciuta di meno sono stati i primi dieci minuti del secondo tempo, quando abbiamo pensato di gestire il vantaggio. Ma noi non siamo una squadra che può gestire, dobbiamo sempre andare a cento all’ora”. Da queste parole pronunciate da Domenico Toscano nel post gara di Taranto, il Catania riparte e si deduce quale sia il concetto base dell’ex allenatore del Cesena.

A prescindere dalla facilità con cui il Catania ha trovato la via della rete allo “Iacovone”, nel complesso i rossazzurri hanno convinto sul piano dell’atteggiamento, che in più occasioni era venuto meno proprio al cospetto di formazioni di medio-bassa classifica. Riscontrando una condotta di gara aggressiva e meno discontinua nell’arco dei 90′. Toscano però chiede al Catania ancora più intensità e ritmo da imprimere alle gare.

E’ qui, soprattutto, che il tecnico calabrese auspica un salto di qualità. Le sue squadre si caratterizzano sempre per la corsa, l’aggressività e la ferocia nel pressing, elementi che sono un vero e proprio marchio di fabbrica. In casa Catania, finora, sono emersi solo a sprazzi. Bisogna, pertanto, proseguire sulla strada intrapresa a Taranto ma con più continuità e convinzione.

Adesso il Catania può gestire meglio le proprie forze avendo maggiori risorse a disposizione, soprattutto a centrocampo, reparto in cui – causa infortuni – sono stati schierati quasi sempre gli stessi uomini e che, ad un certo punto della stagione, è parso in debito d’ossigeno, depotenziando lo sviluppo della manovra e la capacità di recupero palla. Un Catania da corsa, dunque, è quello che Toscano vorrebbe vedere da qui in avanti.

