TOSTO: “Catania, mancata programmazione tecnica ed economica. Col Sorrento gara molto difficile”

Lucio Tosto, ex Presidente Aiac Catania, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’ si sofferma sulla situazione del Catania in vista del prossimo impegno di campionato col Sorrento. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il deficit di 10 milioni di euro a bilancio è importante e mi sembra che si sia anche depotenziato il settore giovanile. Catania è una piazza importante, che chiede i nomi, quindi è giusto fare investimenti in questo senso ma si dovrebbe investire di pari passo sul settore giovanile. Poi ci sono giocatori fuori rosa che incidono tantissimo sul bilancio del club. E’ importante la programmazione tecnica, non puoi cambiare 18 giocatori a stagione. C’è una mancata programmazione a livello tecnico ed economico. A seguito della vittoria del campionato di Serie D qualcuno forse si era fatto l’idea che sarebbe stata una passeggiata anche la C, invece non è andata così. Risalta che la società ha commesso tanti errori e li ha pagati di tasca propria“.

“A livello di numeri si equivale il girone d’andata del Catania con quello dell’annata 2023/24, ma mentre l’anno scorso eri una neo promossa, in questa stagione non si doveva sbagliare dopo l’esperienza dell’anno scorso. Avresti dovuto correggere gli errori dell’anno precedente. E’ un pò difficile adesso perdonare gli errori”.

“Catania-Sorrento? I costieri avranno un approccio mentale diverso, sono a metà classifica, una squadra composta da molti giovani che si caricheranno davanti al pubblico del ‘Massimino’, giocheranno senza particolari patemi. Il Catania invece non può sbagliare, e quando è così anche segnare il gol facile diventa più complicato. Secondo me è una partita molto difficile, anche perchè ho visto come i calciatori del Sorrento si muovono dalla trequarti in su, affrontano l’uno contro uno con un passo abbastanza importante sugli esterni, gli attaccanti che vengono in mezzo mettendosi tra le linee possono creare problemi”.

