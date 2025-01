A MENTE FREDDA | Note liete da cui ripartire, ma gli esami non finiscono mai

Finalmente è arrivato un sorriso, con il Catania che ha conquistato per la prima volta i tre punti da quando ha salutato il 2024. Una vittoria legittima, meritata, ottenuta contro un avversario – il Giugliano – mai semplice da affrontare al netto delle defezioni. Una vittoria che fa morale, attendendo l’esito del mercato cosiddetto di riparazione.

Riparare, appunto. Questo l’obiettivo della società rossazzurra, evitando rivoluzioni che si rivelano spesso deleterie a gennaio. Lo stesso Catania ne sa qualcosa dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno. Mentre proseguono le trattative sia in entrata che in uscita, mister Toscano lavora con il gruppo in funzione dei prossimi impegni. L’ex tecnico del Cesena cerca di isolare il più possibile i suoi giocatori da indiscrezioni e rumors di mercato, massimizzando il livello degli allenamenti con il materiale a disposizione. Si guarda avanti ripartendo da alcune note liete emerse.

In primis una ritrovata compattezza di squadra, favorita dal rientro in mezzo al campo di un Di Tacchio alla ricerca della migliore condizione ma comunque in crescita. Progressi evidenti anche sulle corsie esterne ritrovando un Guglielmotti esplosivo ed un Lunetta in ascesa già da qualche partita. La parola magica si chiama continuità. Quella che abbiamo fin troppo spesso ripetuto e che praticamente mai il Catania ha evidenziato lungo un percorso caratterizzato da frequenti alti e bassi.

Oggi le posizioni di vertice della classifica sono distanti, ma c’è una tifoseria che pretende giustamente di più – molto di più – da qui al termine del campionato. Raddrizzare la stagione è ancora possibile, in teoria, al tempo stesso è doveroso attivarsi per un potenziamento della struttura societaria, con un’organizzazione più capillare e con un progetto ancorato su solide basi. Intanto il cammino del Catania in questa stagione prosegue con l’avvicinarsi di una delicatissima trasferta in quel di Cerignola.

Gli etnei tornano a giocare su un campo dove, nella passata stagione, sono usciti sconfitti. L’avversario sarà insidioso anche quest’anno, una volta di più visto l’attuale piazzamento al terzo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Monopoli. Proprio Monopoli sarà la tappa successiva del Catania. Dal “Monterisi” al “Veneziani”, doppia trasferta pugliese nel giro di una settimana dal coefficiente di difficoltà elevato. Cosa diranno i prossimi banchi di prova? Inizio di un nuovo percorso o solita altalena di risultati? Gli esami non finiscono mai, tra il rischio di illudersi ancora e la speranza di cambiare registro.

