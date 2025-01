MERCATO: Lunetta, richieste rispedite al mittente

Sondaggi avanzati da società diverse dal girone C e qualcuno proveniente da club del raggruppamento meridionale. Sono pervenute alcune richieste per Gabriel Lunetta ma, il Catania, le ha rispedite al mittente. L’esterno sinistro ex Lecco, che compirà 29 anni ad agosto, non è sul mercato. Nelle ultime partite Lunetta ha fatto registrare una crescita significative sul piano prestativo, al di là dei due 2 gol messi a segno questo mese al cospetto di Juventus Next Gen e Giugliano. Rete inutile ai fini del risultato nel primo caso, determinante nel secondo perchè ha consentito al Catania di mettere la parola fine all’incontro.

Ad oggi Lunetta ha siglato 3 gol mettendo a referto 2 assist. Mister Toscano lo considera un elemento molto utile sul piano tecnico-tattico, potendolo impiegare in più ruoli. Finora il calciatore milanese è stato impiegato come ‘falso nove’, seconda punta, trequartista ed esterno sinistro. La sua condizione fisica è in crescendo, ci si aspetta da Lunetta un girone di ritorno di un certo spessore.

