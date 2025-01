ULTIM’ORA: no alla Juventus NG, Frisenna vuole il Catania

Giulio Frisenna lascia il Messina e approda alla Juventus Next Gen? Fino a qualche giorno fa le basi affinchè la trattativa andasse in porto c’erano tutte, con il centrocampista che avrebbe sottoscritto con il club bianconero un contatto fino al 30 giugno 2028. I contatti avviati da una decina di giorni col Catania però hanno cambiato le carte in tavola, con il giocatore classe 2002 che ha messo in cima alle preferenze la proposta della società rossazzurra. Nel momento in cui si è presentata concretamente l’occasione di tornare a rappresentare i colori sociali della squadra della sua città, la trattativa ha subìto un’importante accelerazione. L’operazione è vicina alla conclusione, a meno di sorprese Frisenna – cresciuto nelle giovanili del Catania – sarà nuovamente rossazzurro.

