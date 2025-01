BRAMBILLA (all. Juventus NG): “Stiamo molto bene. A Catania trasferta difficile ma possiamo giocarcela alla grande”

Alla vigilia di Catania-Juventus Next Gen parla l’allenatore bianconero Massimo Brambilla:

“Il cammino è ancora lungo, ci sarà da lavorare e da lottare, perché la parte più difficile deve ancora arrivare. Vedo però tanti miglioramenti, sia nella fase di non possesso e difesa che poi nella manovra. I ragazzi lavorano bene insieme, si aiutano, approcciano nel modo giusto, e poi producono gioco con una buona manovra. Poi c’è anche una maggiore consapevolezza di potersela giocare e far bene con chiunque. La cosa più importante è portare gli attaccanti in zona gol a crearsi gli spazi giusti per colpire, il prossimo step è sfruttare ancora di più queste situazioni”.

“Stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente, andiamo ad affrontare una trasferta difficile, contro una squadra costruita per andare in Serie B, con giocatori di qualità, di esperienza per la categoria, in un ambiente sicuramente molto caldo, con tanto pubblico. Dovremo adattarci subito all’ambiente, per poi giocarcela, cosa che possiamo fare alla grande. E’ un “buon” momento per una sfida così, perché loro arrivano da una sconfitta e quindi avranno una grande voglia di rimettersi in carreggiata. Ne verrà fuori sicuramente una partita tosta, ma ripeto: ce la possiamo giocare”.

