CALCIO SICILIANO – Gazzetta del Sud: “Da barzelletta a telenovela, Modica dice ancora no al Messina confermando le dimissioni”

Sembrava fosse destinato alla permanenza sulla panchina giallorossa. Il Messina confidava di risolvere quella che, la Gazzetta del Sud, definisce una barzelletta tramutata in telenovela. La versione definitiva dei fatti è che l’allenatore Giacomo Modica ha ribadito il suo no confermando le dimissioni.

“La squadra da due giorni si allenava agli ordini del tecnico in seconda Carmelo Mancuso senza che il club ingaggiasse un sostituto, evidentemente perchè il ds Roma confidava di convincere Modica al quale è legato anche da un ottimo rapporto personale”, si legge. il nuovo presidente Alaimo ha confermato la volontà di Modica di non proseguire con il progetto tecnico: «Abbiamo provato in tutti i modi a convincere mister Modica, per proseguire con il progetto esistente. Ma gli stimoli sono venuti meno. Già nella giornata di oggi presenteremo il nuovo tecnico che siederà in panchina da sabato nella delicatissima sfida contro la Casertana».

