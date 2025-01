MERCATO: il Catania sonda il terreno per Stramaccioni

Difensore centrale capace di giostrare anche sulla corsia di sinistra, Diego Stramaccioni si aggiunge all’elenco di profili sondati dal Catania per garantire validi rinforzi per il reparto arretrato, dopo avere già ufficializzato l’ingaggio di Del Fabro dall’Arezzo. Notizia riportata da La Casa di C.

Stramaccioni, 24 anni compiuti il 2 gennaio e nativo di Assisi, attualmente milita nel Gubbio ma il suo cartellino appartiene alla Reggiana che lo ha ceduto in prestito agli eugubini. Cresciuto nelle giovanili del Perugia, Stramaccioni ha maturato esperienza con Cannara e Vis Pesaro prima di approdare alla Juventus Next Gen con cui ha totalizzato 53 presenze. Successivamente, trasferimento alla Reggiana e passaggio al Gubbio, con cui in questa stagione è sceso in campo 13 volte.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***