CURVA NORD CATANIA: “Difendiamo la nostra maglia, c’è bisogno di tutti. Ci vediamo sui gradoni”

Ecco quanto scrive la Curva Nord Catania attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook L’ URLO DELLA NORD, in vista del confronto casalingo con il Giugliano:

“Chi pensa male di noi, non ha capito nulla di noi. Catania e i catanesi non hanno tratto giovamento dalle ultime vicende societarie che ci hanno letteralmente scippato l’anima. È sempre quello l’atteggiamento. Quello starnazzare da oche selvatiche isteriche da cortile, pronte alle 7 del mattino ad indossare il mantello da opinionisti, giornalisti, tecnici, ingegneri, curatori e giardinieri a gridare scoop al mondo del web. Che brutto il web. Dà troppa voce agli sciocchi.

Ci avete chiamato filosocietari, ci avete offeso e criticato, sputato il fango addosso alla prima occasione possibile senza mai aver messo in evidenza le cose belle della nostra comunità. Invitate la gente a non andare allo stadio, prendete posizioni, fate disinnamorare la gente. I problemi ci sono e si vedono. Il Catania fa acqua da tutte le parti. Non Grella. Non il direttore, non il tecnico, non i calciatori; i problemi sono ovunque.

A noi hanno insegnato una cosa. Quella di essere più uniti nelle difficoltà. E se tutti insieme ci si abbraccia e si gioisce quando il Catania vince allora tutti insieme si esprime il dissenso, tutti insieme si urla di rabbia. Troppo comodo stare a casa. È la squadra della nostra città, indossano indegnamente la nostra maglia. Noi siamo pronti a difenderla ma c’è bisogno di tutti. Ci vediamo sui gradoni più arrabbiati che mai”.

