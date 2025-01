CALENDARIO: col Giugliano va in archivio il mese di gennaio. Tris di trasferte pugliesi a febbraio

Catania-Giugliano segna l’ultimo impegno rossazzurro del mese di gennaio. Dopo le sconfitte riportate al cospetto di Benevento (al “Vigorito) e Juventus Next Gen (al “Massimino”) ed il pareggio maturato in quel di Picerno, gli etnei sfidano i tigrotti alla ricerca del primo acuto del nuovo anno solare. Successivamente, per la squadra di Toscano, ci sarà da vivere un mese di febbraio abbastanza impegnativo.

Tra il 2 ed il 9 febbraio il Catania affronterà in trasferta Audace Cerignola e Monopoli, due tra le squadre che si stanno dimostrando principalmente attrezzate nel girone C di Serie C. Doppio ostacolo pomeridiano duro da superare per i rossazzurri che, in seguito, il 16 febbraio riceveranno tra le mura amiche una Casertana alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Il 23 febbraio, infine, match di Altamura a conclusione del trittico di trasferte pugliesi.

FEBBRAIO ROSSAZZURRO

Domenica 02.02 ore 15:00, Audace Cerignola – Catania

Domenica 09.02 ore 15:00, Monopoli – Catania

Domenica 16.02. ore 17:30, Catania – Casertana

Domenica 23.02. ore 15:00, Team Altamura – Catania

