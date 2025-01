L’EDITORIALE | Ennesimo episodio della serie “vorrei ma non posso”…

I limiti del Catania sono ormai noti e anche sul campo del Picerno sono emersi. Criticità strutturali che Domenico Toscano ha chiesto vengano risolte al più presto con nuovi innesti in arrivo dal mercato di riparazione. Un mercato reso complicato dai gravi errori del passato, la necessità di abbassare il monte ingaggi, ridurre le spese, prima di rinforzare la squadra. I rossazzurri hanno lottato, più quadrati rispetto ad altre occasioni, ma comunque in debito d’ossigeno e tecnicamente al di sotto delle aspettative, specialmente nel pacchetto arretrato.

Se in campo non ci fosse stato Farroni, forse avremmo dovuto raccontare dell’ennesima sconfitta di questo campionato, partito con ben altri propositi. Dato per scontato che il progetto tecnico avviato ad inizio stagione sia naufragato per le evidenti difficoltà riscontrate con il caso fideiussione, è tempo di guardare al futuro.

Difficile farlo con ottimismo, le vicende trascorse impongono una grande lucidità e una capacità di analisi razionale da parte di tutto l’ambiente. Le parole recentemente pronunciate da Vincenzo Grella, intervenuto in conferenza stampa, hanno sciolto qualche riserva, seppur non in modo definitivo. Sono stati ammessi i gravissimi errori di lettura per quanto concerne le strutture di allenamento, a cui aggiungiamo noi un ritardo inaccettabile sul piano degli investimenti promessi su questo fronte.

Mancano ancora troppe risposte, e naturalmente l’assenza di risultati positivi non fa che inasprire il contesto rendendo queste mancanze ancora più evidenti. Sul campo però l’assenza di mordente nei momenti chiave non si può risolvere con una spiegazione legata soltanto agli aspetti di cui sopra. La classifica è impietosa e va migliorata, così come si dovrà intervenire sulla rosa per portare alle falde dell’Etna prima che calciatori forti, ragazzi che abbiano voglia di spendersi davvero per la causa.

A Picerno l’ennesimo episodio della serie “vorrei ma non posso”. Davanti al solito encomiabile pubblico catanese andato in trasferta anche stavolta, ancora l’urlo di gioia di una vittoria viene spezzato all’ultima curva.

