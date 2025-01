STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania in partita per molti più minuti rispetto ad altre gare. Di Tacchio imprescindibile, Guglielmotti tornato il giocatore visto brillare ad inizio stagione”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul ritorno alla vittoria del Catania contro il Giugliano. Ecco quanto evidenziato:

“Per la prima volta in questo segmento di stagione si ricava la sensazione che il Catania sia stato in partita per molti più minuti rispetto ad altre esibizioni. Avevamo visto dei buoni spezzoni di gara, vedi la vittoria contro il Sorrento in casa, gara risolta di fatto nell’ultima parte del match. Domenica invece la squadra ha iniziato con il piede pigiato sull’acceleratore mettendo subito sotto il Giugliano, facendo capire di essere nella giornata giusta sotto il profilo della determinazione e dell’aggressione, favorita anche dal rientro in pianta stabile di Di Tacchio, imprescindibile in questa squadra perchè sa assolutamente dettare i tempi di gioco e sa come recuperare palla velocemente, soprattutto ha una leadership veramente tangibile perchè in campo è come se fosse un allenatore aggiunto”.

“Uno degli uomini più al centro delle voci di mercato di questo periodo ha fatto capire come possa essere ancora un giocatore importante nello scacchiere rossazzurro, Guglielmotti. E’ stato fermo per tanto tempo a causa di diverse problematiche ma, quando è in giornata, assolutamente fa la voce grossa sulla fascia, ritrovando il tipo di calciatore visto brillare ad inizio stagione per progressione, dribbling e capacità di arrivare in zona conclusiva”.

“Questo è un segnale, come lo è il fatto che Toscano ha ancora il cartellino ‘lavori in corso’ aperto, perchè ci sono giocatori con la valigia in mano e altri che devono trovare la loro collocazione in campo, ad esempio Del Fabro che ha bisogno di minutaggio. Mi ha colpito la determinazione che il Catania ha saputo distribuire nel corso di tutta la partita“.

“Il ritiro svolto prima della trasferta di Picerno può anche essere stato lo spunto per ritrovare questa compattezza, mettere da parte le scorie della doppia sconfitta con Benevento e Juventus Next Gen. Alla luce della prestazione di domenica mi sento di dire che, forse, va anche letta con maggiore attenzione la prova di Picerno, dove il Catania ha pareggiato di fronte ad una squadra molto difficile da affrontare in ogni campo, soprattutto in casa, in un campo stretto e piccolo“.

“Questo è il tema che accompagna le prossime due trasferte con squadre che giocano le loro gare in campi aventi le dimensioni di Picerno. Il Catania quando gioca su campi di dimensioni più ampie sicuramente ha una migliore attitudine ad esprimere con maggiore continuità la sua manovra offensiva. Questo è un altro punto di domanda da porci in vista della doppia trasferta di Cerignola e Monopoli che potrà dirci qualcosa in più su questo percorso di ripartenza iniziato a Picerno che, adesso, mette di fronte una serie di gare complicate, soprattutto le prossime due”.

