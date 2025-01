MERCATO: D’Andrea, si avvicina il ritorno al Cerignola

Filippo D’Andrea verso il ritorno all’Audace Cerignola. Una voce che si fa sempre più insistente da giorni, confermata da Nicolò Schira, editorialista del portale TuttoC.com. La società gialloblu ha infatti incassato la disponibilità del Catania al ritorno dell’attaccante che alle pendici dell’Etna non ha rispettato le attese. Nei giorni scorsi D’Andrea, escluso dai convocati per la trasferta di Picerno dopo non avere sfruttato le occasioni di riscatto concesse da mister Toscano a Benevento e nella sfida casalinga con la Juventus Next Gen, era stato valutato anche dall’Arezzo, prima ancora dal Pescara. Adesso il Cerignola è in pole per riappropriarsi del giocatore, ceduto proprio dai pugliesi al Catania nella sessione estiva del calciomercato.

