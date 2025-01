QUI CATANIA: lista dei “23”, lavori in corso per la dirigenza

Vediamo la situazione relativa agli slot dei 23 calciatori professionisti a disposizione di mister Domenico Toscano. Dopo avere provveduto alle uscite di Silvestri (Triestina) e Chiricò (risoluzione consensuale), rimangono da piazzare altrove i fuori lista Rapisarda, Monaco e Zanellato. Previsti nuovi innesti in casa Catania e, dunque, lo scenario è suscettibile di variazione con anche alcuni elementi attualmente in lista destinati ad uscire. Mentre mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, ricordiamo che è possibile utilizzare senza limiti i “giovani di serie”, in qualsiasi momento viene consentito dal regolamento sostituire i portieri ed una sola volta, dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, si può rimpiazzare un giocatore in lista con un altro elemento.

PORTIERI – Dini, Bethers, Farroni

DIFENSORI – Di Gennaro, Del Fabro, Ierardi, Gega, Castellini, Quaini, Celli

CENTROCAMPISTI – Raimo, Guglielmotti, Anastasio, Lunetta, De Rose, Di Tacchio, Sturaro, Luperini, Jimenez

ATTACCANTI – Inglese, Stoppa, Dalmonte, Montalto

FUORI LISTA – Rapisarda, Monaco, Zanellato

