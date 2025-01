MERCATO: Zanellato, viene fuori anche l’ipotesi Potenza

C’è attesa anche per la definizione del futuro di Niccolò Zanellato. Il Catania prova insistentemente a collocarlo altrove. Lo ha fatto anche in estate, ma fin troppo spesso il calciatore – per vari motivi – ha rifiutato le destinazioni. Adesso che la finestra invernale di calciomercato è aperta (lo sarà fino al 3 febbraio), la società rossazzurra confida nella possibilità di trovare una soluzione definitiva per il giocatore classe ’98, soddisfacendo le esigenze di tutti.

Detto della Pro Patria, nelle ultime ore il centrocampista milanese viene accostato da TuttoC.com anche al Potenza, squadra reduce dalla vittoria sonante contro il Benevento e che occupa l’alta classifica. Profilo che i lucani valutano con attenzione, quello dell’ex Crotone che non gioca un match ufficiale dal 3 agosto scorso (match di Coppa Italia a Chiavari contro la Carrarese, ndr).

