SERIE C: le ufficialità di mercato di mercoledì 22 gennaio

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine mercoledì 22 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Latina cede al Bologna, a titolo definitivo, la promettente punta classe 2006 Simone Addessi. Rinforzo per la Casertana: arriva dall’Avellino Manuel Llano, classe 1999 capace di ricoprire diverse posizione sia sulla linea di difesa che di centrocampo. Doppio rinnovo in casa Potenza: raggiunto l’accordo per la sottoscrizione di un contratto fino al 30 giugno 2027 per il difensore Bruno Verrengia (2003) e l’attaccante Gabriele Selleri (2003).

Novità per quanto concerne l’organico dell’Audace Cerignola. Approda alla corte di mister Giuseppe Raffaele il 30enne terzino sinistro Giuseppe Nicolao, giunto a titolo definitivo dalla Turris. Il Catania perfeziona l’ingaggio del difensore classe 1995 Dario Del Fabro, prelevato in prestito dall’Arezzo con la possibilità di riscattarne il cartellino a fine stagione.

La Juventus Next Gen acquisisce dalla Feralpisalò il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Pietrelli, in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Dopo la risoluzione consensuale con il Latina, il portiere romano Matteo Cardinali (2001) sale di categoria, accordandosi con il Cittadella.

