PULVIRENTI: “Catania, il campionato non è compromesso. Stare vicini alla squadra. Juventus? Avevo ragione a dire quelle cose…”

A margine della cena che ha celebrato la cavalcata del club calcistico di Belpasso verso la massima serie dilettantistica, l’ex presidente del Catania Antonino Pulvirenti si è così espresso sulla nuova società rossazzurra e la squadra di mister Toscano, ricordando anche il famoso sfogo in occasione della gara con la Juventus nel corso della quale fu annullato un gol regolarissimo a Gonzalo Bergessio. Queste le parole di Pulvirenti ai microfoni di Sestarete:

“Bisogna aver un pò di pazienza, non è facile vincere. Su 20 squadre solo ottene la promozione diretta. Ho visto che c’è una dirigenza importante, un presidente che sta facendo investimenti importanti. Non tutto riesce sempre bene subito. Pazienza e piano piano il Catania risalirà. Ai tifosi dico di stare vicino ai giocatori perchè in campo scendono loro. Giusto che il tifoso contesti quando non è contento ma attenzione, stiamo attorno a questi ragazzi perchè il campionato non è compromesso. Il Catania può ancora arrivare in una buona posizione dei playoff e andare in B. Contestare va bene ma bisogna stare vicini ai giocatori. Catania-Juventus? Ogni tanto mi passano i video sui social e rivedo le mie dichiarazioni di allora. Avevo ragione, ho fatto bene a dire quelle cose perchè in quel momento andavano dette”.

