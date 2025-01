TOSCANO: “Bisogna lavorare più da squadra. Stiamo recuperando Sturaro. Mercato, cambio di strategia. Fischi dei tifosi devono spronarci”

Mister Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali rossazzurri, alla vigilia del confronto esterno col Picerno. Ecco di seguito riportate le parole di Toscano:

“Siamo venuti in ritiro per essere più uniti, per addentrarci ancora di più nella situazione che stiamo attraversando. La squadra ha lavorato bene, continuando ad alimentarsi e capendo come uscire da questo momento. Siamo stati bene, abbiamo fatto 4 giorni di buon lavoro, adesso bisogna trasferire tutto in campo”.

“Il Picerno ha un identità ben precisa, è una squadra a cui piace giocare – anche tanto – col portiere ed una costruzione dal basso molto accentuata. Ci vorrà molta attenzione, determinazione, una grande partita da squadra. Abbiamo analizzato bene il nostro momento, i numeri dicono che il Catania per quanto crea realizza poco, per quanto subisce prende troppi gol. Dobbiamo diventare una squadra più cinica sotto porta, limitare gli errori individuali attraverso il lavoro di squadra perchè stiamo pagando a caro prezzo gli errori individuali. Lavorando maggiormente da squadra le probabilità di commettere errori decisivi diminuisce”.

“Stiamo recuperando Sturaro, oggi ha svolto l’allenamento completo con la squadra. Stiamo cambiando strategia rispetto all’inizio del campionato, il mercato deve aiutarci a trovare quei calciatori con caratteristiche diverse che diano al Catania soluzioni differenti sul piano caratteriale, tecnico, della fame, dell’energia e della positività“.

“I tifosi ci hanno sempre seguito e sostenuto. Sappiamo cosa possono dare al Catania. Qualche fischio deve essere da sprono per noi, deve rappresentare un motivo ulteriore per fare qualcosa di diverso rispetto a quanto prodotto fino ad oggi. La squadra lo sa e vuole dimostrarlo in campo”.

