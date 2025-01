UFFICIALE: anche Costantino riparte da Messina

Due soli gol con la maglia della Lucchese in questo campionato. Bottino magrissimo per Rocco Costantino, che il Catania aveva ceduto in prestito ai toscani e, adesso, si appresta a fare ritorno nel girone C di Serie C. L’attaccante classe 1990, infatti, riparte dalla Sicilia e più precisamente da Messina. La società giallorossa ha intavolato la trattativa in questi giorni ed il trasferimento si è concretizzato nelle ultime ore, a titolo temporaneo fino a giugno dopo avere risolto consensualmente il contratto di prestito con la Lucchese. Ricordiamo che il club peloritano si è assicurato anche il diritto alle prestazioni sportive di un altro calciatore di proprietà del Catania, l’esterno Marco Chiarella.

